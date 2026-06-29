Токаев принял премьер-министра Грузии: о чем договорились стороны

«Мы придаем особое значение отношениям между Грузией и Казахстаном и очень рады, что это партнерство стало стратегическим. В этом и заключается истинная суть нашего сотрудничества. Однако, как вы уже упомянули, существует огромный нереализованный потенциал, и мы должны сделать все возможное, чтобы задействовать его по максимуму. Мы поддерживаем очень прочные политические и экономические связи между нашими странами, а также взаимодействие в области образования, культуры и многих других сферах. И мы с большим энтузиазмом настроены на укрепление связей во всех этих направлениях. Этот визит имеет особое значение, поскольку мы подписываем Совместное заявление о стратегическом партнерстве. Уверен, что оно даст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Это партнерство основано на общих ценностях, именно поэтому у наших отношений огромный потенциал. Я хотел бы поблагодарить вас за личную поддержку дружбы и взаимодействия между двумя нашими государствами», — подчеркнул премьер-министр.