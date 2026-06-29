Политолог объяснил цель визита Лукашенко в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 июня провел в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай стал первым пунктом большого зарубежного визита белорусского лидера в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Перед этим Лукашенко встречался с президентом России Владимиром Путиным на Валдае.
По итогам встречи в Пекине китайская сторона заявила о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Белоруссии. Си Цзиньпин также назвал Белоруссию и Китай «железными друзьями» и заявил, что отношения двух стран находятся на историческом пике.
Еще до переговоров Лукашенко с Си Цзиньпином Пятибратов отмечал, что для Минска важно поддерживать контакты на высшем уровне, в том числе для привлечения инвестиций. По мнению эксперта, частичное смягчение американских санкций в отношении Белоруссии повысило интерес к стране как к экономическому партнеру.
В Азии сейчас очень много денег, там экономический бум. Лукашенко направился в поездку, в том числе, представляя свою страну, как интересный объект инвестиций.
Отдельной темой для обсуждения могли стать вопросы безопасности, считает собеседник Новостей Mail. Он обратил внимание, что поездка Лукашенко в Китай последовала сразу после встречи с Владимиром Путиным. На Валдае лидеры обсуждали повестку Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, совместные проекты и региональную безопасность, в том числе, угрозы, исходящие от киевского режима в адрес Белоруссии.
В этом плане вполне допускаю, что тематика конфликта на Украине, а также роли в нем Беларуси, будет обсуждаться с азиатскими партнерами республики. Как минимум, в Китае.
Китай остается одним из ключевых партнеров России на международной арене, но напрямую в украинский конфликт не вмешивается, отмечал эксперт. При этом, по его оценке, дипломатический потенциал Пекина в контексте возможного урегулирования приобретает все большее значение.
Могу предположить, что Лукашенко отправился в Китай с каким-то сообщением по этому поводу, в том числе, с учетом мнения Владимира Путина. То, что он, прежде чем отправиться дальше, посетил Москву, говорит о многом.
Собеседник Новостей Mail считает, что частичное ослабление санкционного давления со стороны США сделало Белоруссию более значимым каналом коммуникации между Россией и другими странами. По мнению Пятибратова, это позволяет Лукашенко о чем-то договариваться, в том числе и в интересах Российской Федерации.
Пятибратов при этом отмечал, что от восточного турне Лукашенко не стоит ждать сенсаций. По его оценке, поездка важна прежде всего для укрепления политических контактов, привлечения инвестиций из Азии и развития сотрудничества на фоне меняющейся международной обстановки.