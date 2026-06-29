Политолог назвал цели США и Европы на саммите НАТО в Анкаре

По его словам, европейцы, в свою очередь, постараются закрепить сдвиги в позиции США по украинскому конфликту. Эксперт считает, что на встрече в Анкаре страны Европы намерены развить успех, которого они добились на июньской конференции по Украине в Швейцарии. Речь идет о фиксации изменений в линии Вашингтона — в первую очередь по поддержке Киева, но, возможно, и по более широкому спектру вопросов.