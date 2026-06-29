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Политолог назвал цели США и Европы на саммите НАТО в Анкаре

На саммите НАТО в Анкаре Вашингтон будет пытаться убедить европейских союзников увеличить их взносы в общий бюджет Альянса. Таким мнением с NEWS.ru поделился научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По его словам, европейцы, в свою очередь, постараются закрепить сдвиги в позиции США по украинскому конфликту. Эксперт считает, что на встрече в Анкаре страны Европы намерены развить успех, которого они добились на июньской конференции по Украине в Швейцарии. Речь идет о фиксации изменений в линии Вашингтона — в первую очередь по поддержке Киева, но, возможно, и по более широкому спектру вопросов.

«Американская сторона здесь может стремиться усилить давление на Европу прежде всего в части, касающейся увеличения вклада европейских стран в общий бюджет НАТО. При этом, поскольку саммит проходит в Анкаре, конечно, и турецкая тема, по всей видимости, будет обсуждаться активно. Как мы знаем, Турция занимает свои особые позиции по целому ряду вопросов североатлантического сотрудничества», — отметил собеседник NEWS.ru.

Ранее появлялась информация, что на июльском саммите НАТО в Анкаре объем финансовых обязательств Альянса по военной помощи Украине может снизиться до $10−12 млрд (777−932 млрд рублей). Ранее обсуждалась сумма в $40 млрд (3 трлн рублей). Причиной такого сокращения стала позиция США, которые уменьшили собственную поддержку и охладели к финансированию Киева.

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