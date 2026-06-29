ЕС выделил 100 млн евро на усиление ливанских вооруженных сил

Отвечая на вопрос журналистов, аль-Ануни напомнил о решениях последнего саммита ЕС, который прошел 18—19 июня 2026 года. В итоговых документах встречи, в частности, говорится о поддержке Евросоюзом ливанских вооруженных сил «через возможную миссию в рамках CSDP (общей политики безопасности и обороны)». Представитель Каллас также уточнил, что по линии Европейского фонда мира уже утверждена помощь в размере 100 млн евро для ливанской армии. Эти средства, по его словам, направят на поддержку усилий правительства Ливана по установлению государственной монополии на владение боевым оружием.