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ЕС выделил 100 млн евро на усиление ливанских вооруженных сил

Европейский союз продолжит поддерживать Ливан, и эта помощь выгодна не только самому Бейруту, но и всему ближневосточному региону. Об этом в понедельник на брифинге в Брюсселе заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы продолжим оказывать неуклонную поддержку стабильности и безопасности Ливана, которая служит на пользу не только самому Ливану, но и региону в целом», — подчеркнул пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос журналистов, аль-Ануни напомнил о решениях последнего саммита ЕС, который прошел 18—19 июня 2026 года. В итоговых документах встречи, в частности, говорится о поддержке Евросоюзом ливанских вооруженных сил «через возможную миссию в рамках CSDP (общей политики безопасности и обороны)». Представитель Каллас также уточнил, что по линии Европейского фонда мира уже утверждена помощь в размере 100 млн евро для ливанской армии. Эти средства, по его словам, направят на поддержку усилий правительства Ливана по установлению государственной монополии на владение боевым оружием.

Затронув тему трехстороннего рамочного соглашения между Израилем, Ливаном и США, которое предусматривает частичный вывод израильских войск с юга Ливана, аль-Ануни назвал этот шаг «необходимым продвижением» к деэскалации и миру между двумя странами.

«Мы призываем все стороны соблюдать свои обязательства, в частности в рамках этой новой трехсторонней военной координации. Также напомним, что любое надежное решение ситуации на местах должно основываться на выполнении резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая требует вывода всех вооруженных сил с ливанской территории и разоружения всех негосударственных вооруженных групп на территории Ливана», — заявил официальный представитель.

Предлагаемая миссия ЕС для Ливана в рамках CSDP представляет собой военно-гражданскую операцию. Ее ключевая задача — не заменить миротворцев ООН (UNIFIL), а усилить ливанские вооруженные силы и силы внутренней безопасности, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать стабильность в стране.

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