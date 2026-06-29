ЕС выделил 100 млн евро на усиление ливанских вооруженных сил

«Мы продолжим оказывать неуклонную поддержку стабильности и безопасности Ливана, которая служит на пользу не только самому Ливану, но и региону в целом», — подчеркнул пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос журналистов, аль-Ануни напомнил о решениях последнего саммита ЕС, который прошел
«Мы призываем все стороны соблюдать свои обязательства, в частности в рамках этой новой трехсторонней военной координации. Также напомним, что любое надежное решение ситуации на местах должно основываться на выполнении резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая требует вывода всех вооруженных сил с ливанской территории и разоружения всех негосударственных вооруженных групп на территории Ливана», — заявил официальный представитель.