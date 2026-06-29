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Галузин прокомментировал свою встречу с «евротройкой»

Галузин назвал свою встречу с послами «евротройки» содержательной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин назвал свою встречу в июне с послами «евротройки» содержательной, указав, что с российской стороны была изложена принципиальная позиция по вопросу урегулирования украинского конфликта.

«Вы знаете, я бы все-таки охарактеризовал эту дискуссию как содержательную в том смысле, что с российской стороны была изложена наша принципиальная позиция, наша принципиальная линия на урегулирование украинского конфликта путем устранения его известных первопричин», — сказал он в интервью RTVi.

С этой точки зрения беседу можно назвать содержательной, поскольку, отметил Галузин, он в полной мере изложил позицию российской стороны. При этом беседа была проведена по просьбе глав тех дипмиссий для того, чтобы выслушать их подходы, указал он.

«Но другой вопрос, что эти подходы, к сожалению, носят ультимативный и неприемлемый для нас характер, они выдержаны в духе так называемого лондонского заявления упомянутых трех стран, по итогам их, так сказать, сходки с Зеленским. И, собственно говоря, внимание моих собеседников было обращено на то, что язык ультиматумов, — а именно таков язык лондонского заявления в отношении России, — априори непроходной и неприемлемый», — подчеркнул Галузин.

Ранее Галузин принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран «евротройки» применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.

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