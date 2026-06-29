Галузин прокомментировал свою встречу с «евротройкой»

«Но другой вопрос, что эти подходы, к сожалению, носят ультимативный и неприемлемый для нас характер, они выдержаны в духе так называемого лондонского заявления упомянутых трех стран, по итогам их, так сказать, сходки с Зеленским. И, собственно говоря, внимание моих собеседников было обращено на то, что язык ультиматумов, — а именно таков язык лондонского заявления в отношении России, — априори непроходной и неприемлемый», — подчеркнул Галузин.