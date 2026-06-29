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Bild: Вучич может использовать «тактический трюк» и занять место премьера

Президент Сербии Александр Вучич в субботу объявил, что в ближайшие недели уйдет в отставку и на следующих парламентских выборах может баллотироваться от правящей «Сербской прогрессивной партии». За этим стоит тактический трюк, считает немецкий таблоид Bild.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Bild отмечает, что второй президентский срок 56-летнего Вучича заканчивается только в конце мая 2027 года, а мандат нынешнего парламента действует до февраля 2028 года. Но издание предполагает, что Вучич объявит о проведении в Сербии досрочных парламентских выборов и сам вступит в гонку в качестве главного кандидата от СНС. Конкретной даты он пока не назвал, но ранее неоднократно намекал на то, что досрочные парламентские выборы могут состояться в конце этого года, утверждает издание.

Цель Вучича, по мнению Bild, состоит в том, чтобы стать премьер-министром. Переизбраться на третий срок на посту президента он не может по конституции страны, однако ничего не мешает вновь стать премьер-министром. Эту должность Вучич уже занимал с 2014 по 2017 год, напоминает Bild. Издание отмечает, что по конституции премьер в Сербии обладает даже большими полномочиями, чем президент.

Вучич и сербское правительство находятся под давлением с ноября 2024 года, когда в городе Нови-Сад на севере Сербии обрушился навес вокзала, унеся жизни 16 человек. С тех пор в стране началось протестное движение. Протестующие требуют проведения досрочных выборов. Месяц назад на демонстрации против Вучича в центре Белграда вышли около 180 000 человек, указывает Bild.

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