Bild: Вучич может использовать «тактический трюк» и занять место премьера

Bild отмечает, что второй президентский срок 56-летнего Вучича заканчивается только в конце мая 2027 года, а мандат нынешнего парламента действует до февраля 2028 года. Но издание предполагает, что Вучич объявит о проведении в Сербии досрочных парламентских выборов и сам вступит в гонку в качестве главного кандидата от СНС. Конкретной даты он пока не назвал, но ранее неоднократно намекал на то, что досрочные парламентские выборы могут состояться в конце этого года, утверждает издание.