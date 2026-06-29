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Каллас ответила на вопрос о создании армии Европы

Европейскому союзу не требуется формирование единой армии, так как национальные вооруженные силы входящих в него государств интегрированы в систему коллективной обороны НАТО.

Источник: AP 2024

По словам главы дипломатии ЕС Кайи Каллас, создание второй армии, находящейся в подчинении руководства Евросоюза, невозможно. Она полагает, что государствам ЕС следует усиливать собственные оборонные возможности и наращивать инвестиции в сферу безопасности.

Каллас указала, что угрозы имеют региональный характер, в связи с чем ответ на них должен быть коллективным. При этом членам ЕС необходимо осуществлять тесную координацию своих действий.

Глава дипломатии также заявила, что Брюссель не намерен создавать параллельные структуры и находится в постоянном контакте с НАТО для предотвращения дублирования в области безопасности.

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