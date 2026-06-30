Американист: США не смогли повлиять на Киев и европейские столицы

Ранее Владимир Путин подтвердил, что в Анкоридже не было заключено никаких договоренностей. Россия обменялась предложениями с американской стороной, показав готовность к определенным компромиссам.
США пообещали подвижки по Украине, несмотря на отсутствие подписанных документов в Анкоридже, уверен политолог Дудаков. Белый дом высказал готовность оказать давление и на украинских лоббистов, и на европейскую «партию войны», чтобы заставить их смириться с территориальными потерями Украины и вывести войска ВСУ из Донбасса.
Ни того, ни другого не случилось, по разным причинам. Возможно, Трампу не хватило политической воли или возможности додавить Киев и европейские столицы. Это большой провал для американской администрации, а она не любит признавать свои ошибки.
Поэтому сейчас звучат заявления со стороны США, что в Анкоридже ни о чем не договаривались. Будь у американцев какие-то успехи по украинскому треку, то они бы двигали совсем другую повестку, уверен собеседник Новостей Mail.
Дудаков также отмечает, что Россия не строила иллюзий относительно американского влияния на Украину и ее сторонников.
Мы рассматривали разные сценарии развития событий, и поэтому не прекращали боевые действия в ответ на обещания американцев. Говоря о нашем военном потенциале, никакого негативного эффекта от переговоров в Анкоридже не было.
Более того, американист считает, что встреча Путина и Трампа на Аляске вызывала очень серьезный раскол между США и Европой, который продолжает усугубляться.
России этот евроатлантический раскол только на руку. Нам нужно этим пользоваться, и я думаю, что этим мы сейчас и занимаемся.
В целом, подобного рода саммит на высоком уровне показал, что контакты России и США сохраняются. Если тогда не удалось ни о чем договориться, то это не означает, что в будущем не будет предпринята более успешная попытка, резюмирует эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжить переговоры с Вашингтоном по «обсуждению всех деталей и модальностей», которые были озвучены в Анкоридже.