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Американист: США не смогли повлиять на Киев и европейские столицы

Все, что было после Анкориджа, можно расценивать в контексте неспособности администрации Дональда Трампа исполнять взятые на себя обязательства, пусть и в неформальной обстановке. Об этом Новостям Mail рассказал политолог Малек Дудаков.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее Владимир Путин подтвердил, что в Анкоридже не было заключено никаких договоренностей. Россия обменялась предложениями с американской стороной, показав готовность к определенным компромиссам.

США пообещали подвижки по Украине, несмотря на отсутствие подписанных документов в Анкоридже, уверен политолог Дудаков. Белый дом высказал готовность оказать давление и на украинских лоббистов, и на европейскую «партию войны», чтобы заставить их смириться с территориальными потерями Украины и вывести войска ВСУ из Донбасса.

Ни того, ни другого не случилось, по разным причинам. Возможно, Трампу не хватило политической воли или возможности додавить Киев и европейские столицы. Это большой провал для американской администрации, а она не любит признавать свои ошибки.

Малек Дудаков
политолог

Поэтому сейчас звучат заявления со стороны США, что в Анкоридже ни о чем не договаривались. Будь у американцев какие-то успехи по украинскому треку, то они бы двигали совсем другую повестку, уверен собеседник Новостей Mail.

Дудаков также отмечает, что Россия не строила иллюзий относительно американского влияния на Украину и ее сторонников.

Мы рассматривали разные сценарии развития событий, и поэтому не прекращали боевые действия в ответ на обещания американцев. Говоря о нашем военном потенциале, никакого негативного эффекта от переговоров в Анкоридже не было.

Малек Дудаков
политолог

Более того, американист считает, что встреча Путина и Трампа на Аляске вызывала очень серьезный раскол между США и Европой, который продолжает усугубляться.

России этот евроатлантический раскол только на руку. Нам нужно этим пользоваться, и я думаю, что этим мы сейчас и занимаемся.

Малек Дудаков
политолог

В целом, подобного рода саммит на высоком уровне показал, что контакты России и США сохраняются. Если тогда не удалось ни о чем договориться, то это не означает, что в будущем не будет предпринята более успешная попытка, резюмирует эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжить переговоры с Вашингтоном по «обсуждению всех деталей и модальностей», которые были озвучены в Анкоридже.

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