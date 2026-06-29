Кандидат в премьеры Британии анонсировал реформу госаппарата

«Это перемена станет крупнейшей переменой в управлении страной в нашей жизни… Мы создадим более оптимизированный госаппарат», — заявил Бернем во время программной речи в Манчестере.
Политик рассказал о проекте «Номер 10, Север». В его рамках часть команды премьер-министра будет работать именно в Манчестере. Задача этого офиса — следить за тем, чтобы ресурсы распределялись равномерно по всем регионам королевства. Бернем пообещл, что «Номер 10, Север» станет «мозговым центром обновленной Великобритании».
Будущий офис в Манчестере, по словам политика, станет связующим звеном. Через него будет проходить координация с властями всех уровней для консультаций по экономической стратегии.
Название проекта напрямую связано с еще одним названием канцелярии британского премьера. Ее часто называют «Номер 10», потому что глава правительства живет и работает в доме номер 10 на Даунинг-стрит в Лондоне.
Ранее, в июне, действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что уйдет в отставку, в том числе с поста лидера лейбористов. Бернем, бывший мэр Манчестера, недавно прошедший в парламент, пока остается единственным, кто официально объявил о желании баллотироваться на пост лидера партии и, соответственно, стать премьер-министром. Подача заявок от кандидатов начнется 9 июля.