Кандидат в премьеры Британии анонсировал реформу госаппарата

Ранее, в июне, действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что уйдет в отставку, в том числе с поста лидера лейбористов. Бернем, бывший мэр Манчестера, недавно прошедший в парламент, пока остается единственным, кто официально объявил о желании баллотироваться на пост лидера партии и, соответственно, стать премьер-министром. Подача заявок от кандидатов начнется 9 июля.