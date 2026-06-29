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Кандидат в премьеры Британии анонсировал реформу госаппарата

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Энди Бернем пообещал кардинально изменить работу правительства. Если он возглавит кабинет, часть сотрудников аппарата премьера переедет из Лондона в Манчестер. Основанием для такого решения является стремление к более справедливому распределению ресурсов в стране.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Massimiliano Morosinotto

«Это перемена станет крупнейшей переменой в управлении страной в нашей жизни… Мы создадим более оптимизированный госаппарат», — заявил Бернем во время программной речи в Манчестере.

Политик рассказал о проекте «Номер 10, Север». В его рамках часть команды премьер-министра будет работать именно в Манчестере. Задача этого офиса — следить за тем, чтобы ресурсы распределялись равномерно по всем регионам королевства. Бернем пообещл, что «Номер 10, Север» станет «мозговым центром обновленной Великобритании».

Будущий офис в Манчестере, по словам политика, станет связующим звеном. Через него будет проходить координация с властями всех уровней для консультаций по экономической стратегии.

Название проекта напрямую связано с еще одним названием канцелярии британского премьера. Ее часто называют «Номер 10», потому что глава правительства живет и работает в доме номер 10 на Даунинг-стрит в Лондоне.

Ранее, в июне, действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что уйдет в отставку, в том числе с поста лидера лейбористов. Бернем, бывший мэр Манчестера, недавно прошедший в парламент, пока остается единственным, кто официально объявил о желании баллотироваться на пост лидера партии и, соответственно, стать премьер-министром. Подача заявок от кандидатов начнется 9 июля.

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