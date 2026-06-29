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ЕК раскрыла детали поездки Урсула фон дер Ляйен в Баку и Ереван

Еврокомиссия раскрыла детали предстоящих визитов своего председателя Урсулы фон дер Ляйен на Южный Кавказ. Глава ЕК посетит Баку 1 июля, а на следующий день отправится в Ереван. Главным пунктом повестки, как заявили в Брюсселе, станет «поддержка мирного процесса».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В официальном коммюнике перечислены четыре ключевые темы поездки. Среди них — содействие мирному процессу после того, как в прошлом году стороны подписали историческое мирное соглашение. Кроме того, планируется обсудить улучшение транспортного сообщения внутри региона, а также его связей с Европой и Центральной Азией. Отдельное внимание уделят углублению экономического партнерства с Южным Кавказом и поддержке Армении на фоне экономического давления со стороны России.

В Еврокомиссии напомнили, что в 2025 году Евросоюз приветствовал подписание мирного договора между Ереваном и Баку.

Программа визита расписана по дням. 1 июля в Баку Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Уже на следующий день, 2 июля, в Ереване запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Это будет второй визит Урсулы фон дер Ляйен в армянскую столицу за последние два месяца. Предыдущая поездка состоялась в мае — тогда она участвовала в саммите Европейского политического сообщества и в первом в истории саммите ЕС-Армения. 4 июня глава Еврокомиссии уже анонсировала пакет мер поддержки для Армении, выразив таким образом солидарность с этой страной.

В поездке председателя Еврокомиссии будет сопровождать член ЕК по вопросам расширения Марта Кос.

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