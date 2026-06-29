ЕК раскрыла детали поездки Урсула фон дер Ляйен в Баку и Ереван

В официальном коммюнике перечислены четыре ключевые темы поездки. Среди них — содействие мирному процессу после того, как в прошлом году стороны подписали историческое мирное соглашение. Кроме того, планируется обсудить улучшение транспортного сообщения внутри региона, а также его связей с Европой и Центральной Азией. Отдельное внимание уделят углублению экономического партнерства с Южным Кавказом и поддержке Армении на фоне экономического давления со стороны России.