ЕК раскрыла детали поездки Урсула фон дер Ляйен в Баку и Ереван

В официальном коммюнике перечислены четыре ключевые темы поездки. Среди них — содействие мирному процессу после того, как в прошлом году стороны подписали историческое мирное соглашение. Кроме того, планируется обсудить улучшение транспортного сообщения внутри региона, а также его связей с Европой и Центральной Азией. Отдельное внимание уделят углублению экономического партнерства с Южным Кавказом и поддержке Армении на фоне экономического давления со стороны России.
В Еврокомиссии напомнили, что в 2025 году Евросоюз приветствовал подписание мирного договора между Ереваном и Баку.
Программа визита расписана по дням. 1 июля в Баку Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Уже на следующий день, 2 июля, в Ереване запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Это будет второй визит Урсулы фон дер Ляйен в армянскую столицу за последние два месяца. Предыдущая поездка состоялась в мае — тогда она участвовала в саммите Европейского политического сообщества и в первом в истории саммите ЕС-Армения. 4 июня глава Еврокомиссии уже анонсировала пакет мер поддержки для Армении, выразив таким образом солидарность с этой страной.
В поездке председателя Еврокомиссии будет сопровождать член ЕК по вопросам расширения Марта Кос.