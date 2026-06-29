Губернатор Самарской области поучаствовал в совещании по ситуации с топливом

В понедельник, 29 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев находится в Москве с рабочей командировкой. Там он поучаствовал в совещании по ситуации на топливном рынке. Его провел зампред правительства Александр Новак. Сейчас в регионе действуют временные лимиты на продажу бензина и дизельного топлива на АЗС.