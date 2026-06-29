Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестерых волгоградцев выписали после ракетной атаки 27 июня

После ракетной атаки на Волгоград 27 июня выписаны шесть человек, один переведён из реанимации, ещё один остаётся в стабильном состоянии.

Волгоградские медики обновили данные о состоянии жителей, пострадавших при ракетной атаке в ночь на 27 июня. Шестерых человек уже отпустили домой, один пациент покинул реанимацию и переведён в профильное отделение.

Напомним, атака вызвала пожары на объекте, которые экстренные службы оперативно ликвидировали. Позже, губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что жертвами удара по промышленному предприятию на севере города стали два человека. Тело второго погибшего обнаружили при разборе завалов спустя сутки. Всего в ту ночь в стационары доставили 11 пострадавших.

Как рассказали в местном отделении Облздрава, помимо шестерых жителей, которые выписались сегодня, 29 июня, один пациент продолжает лечение в реанимации, его состояние оценивается стабильным, ещё одного перевели из реанимации в профильное отделение, а остальные находятся под наблюдением медиков в состоянии средней степени тяжести.

Ранее волгоградцам рассказали, что делать при оповещении «ракетная опасность».

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше