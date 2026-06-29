Шестерых волгоградцев выписали после ракетной атаки 27 июня

Волгоградские медики обновили данные о состоянии жителей, пострадавших при ракетной атаке в ночь на 27 июня. Шестерых человек уже отпустили домой, один пациент покинул реанимацию и переведён в профильное отделение.
Напомним, атака вызвала пожары на объекте, которые экстренные службы оперативно ликвидировали. Позже, губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что жертвами удара по промышленному предприятию на севере города стали два человека. Тело второго погибшего обнаружили при разборе завалов спустя сутки. Всего в ту ночь в стационары доставили 11 пострадавших.
Как рассказали в местном отделении Облздрава, помимо шестерых жителей, которые выписались сегодня, 29 июня, один пациент продолжает лечение в реанимации, его состояние оценивается стабильным, ещё одного перевели из реанимации в профильное отделение, а остальные находятся под наблюдением медиков в состоянии средней степени тяжести.
Ранее волгоградцам рассказали, что делать при оповещении «ракетная опасность».