Артем Жога и Алексей Текслер осмотрели южноуральские тренажеры и макет «Арены Челябинск»

В 2025 году IRON KING стал лауреатом конкурса «Знай наших» в партнерской номинации Фонда «Защитники Отечества». Награда подтвердила значимость работы компании по развитию доступной спортивной среды и поддержке участников специальной военной операции, ветеранов и людей с инвалидностью.