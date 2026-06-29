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Артем Жога и Алексей Текслер осмотрели южноуральские тренажеры и макет «Арены Челябинск»

Инклюзивное оборудование помогает ветеранам СВО, а новый крытый манеж позволит проводить соревнования высокого уровня.

Источник: 1obl.ru

Сразу после церемонии открытия II Кубка полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились со спортивными тренажерами южноуральского производства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Бренд IRON KING известен далеко за пределами области. Предприятие выпускает спортивные и инклюзивные тренажеры, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью эффективно тренироваться, восстанавливаться и поддерживать физическую форму.

В 2025 году IRON KING стал лауреатом конкурса «Знай наших» в партнерской номинации Фонда «Защитники Отечества». Награда подтвердила значимость работы компании по развитию доступной спортивной среды и поддержке участников специальной военной операции, ветеранов и людей с инвалидностью.

Кроме того, Артем Жога и Алексей Текслер осмотрели макет крытого манежа «Арена Челябинск» с футбольным полем, беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами.

Новый объект станет важной частью спортивной инфраструктуры региона, расширит возможности для занятий спортом, проведения соревнований и подготовки спортсменов в комфортных современных условиях.