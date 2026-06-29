Волгоградцев предупредили о ракетной опасности вечером 29 июня

Ракетная опасность в Волгоградской области объявлена в 17:54 29 июня. Сигнал тревоги пришёл на телефоны жителей через экстренную систему оповещения.
В рассылке экстренных служб перечислены действия, которые следует предпринять прямо сейчас: отключить газ, воду, электричество, взять документы, воду, тёплую одежду и лекарства и проследовать в ближайшее заглубленное помещение. Это может быть подвал, погреб, подземный паркинг или метро.
Запрещено выходить на открытую местность, приближаться к окнам и пользоваться лифтом, — сообщает РСЧС. Также, очевидцы из Красноармейского района города сообщили о включённых сиренах, — передаёт v1.ru.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что делать при оповещении «ракетная опасность».