Минобороны Литвы: данных, что Россия готовится напасть на Прибалтику, у нас нет

Литовская разведка не располагает данными, свидетельствующими о подготовке нападения на страны Прибалтики со стороны Российской Федерации. Об этом информагентству LRT сообщили в министерстве обороны республики, пишут «Ведомости».
«Нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Балтии», — заявили в ведомстве, подчеркну при этом, что риск диверсий на территории Литвы, включая поджоги и другие действия против объектов критической инфраструктуры, остается высоким.
Напомним, 12 июня стало известно, что МВД Литвы выделило муниципалитетам 6 млн евро на подготовку к эвакуации жителей. Максимальная сумма для одного муниципалитета составляет до 120 тыс. евро.