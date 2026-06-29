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Минобороны Литвы: данных, что Россия готовится напасть на Прибалтику, у нас нет

При этом в ведомстве считают, что риск диверсий на территории Литвы остается высоким.

Литовская разведка не располагает данными, свидетельствующими о подготовке нападения на страны Прибалтики со стороны Российской Федерации. Об этом информагентству LRT сообщили в министерстве обороны республики, пишут «Ведомости».

«Нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Балтии», — заявили в ведомстве, подчеркну при этом, что риск диверсий на территории Литвы, включая поджоги и другие действия против объектов критической инфраструктуры, остается высоким.

Напомним, 12 июня стало известно, что МВД Литвы выделило муниципалитетам 6 млн евро на подготовку к эвакуации жителей. Максимальная сумма для одного муниципалитета составляет до 120 тыс. евро.

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