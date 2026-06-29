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В Турции допустили, что НАТО примет решение по России в Анкаре

Решение НАТО о возможном военном столкновении с Россией будет зависеть от итогов саммита альянса, который пройдет в Анкаре 7—8 июля, пишет издание Türkiye.

Источник: Anadolu via Reuters Connect

«Европа уже сейчас просчитывает варианты большой войны с Россией. В этом же ключе и российская сторона говорит о том, что упомянутая война может разразиться в 2030 году. А раз дело обстоит так, возможно ли, чтобы США и НАТО остались в стороне? В этом контексте оценки и комментарии, которые будут обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре 7—8 июля, имеют огромное значение… Весьма вероятно, что будут сделаны очень резонансные выводы», — говорится в публикации.

В материале также подчеркивается, что западные страны, несмотря на поставки оружия Киеву, так и не смогли добиться ослабления России.

В 2026 году в Анкаре 7—8 июля пройдет 36-й саммит НАТО. Это будет вторая встреча лидеров альянса на территории Турции после саммита в Стамбуле в 2004 году.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган называл саммит в 2026 году «решающим», указав, что там будут приняты «важные решения относительно будущего альянса».

В Североатлантическом альянсе неоднократно говорили об опасениях по поводу возможного конфликта с Россией. Генсек альянса призывал страны — члены НАТО «не быть наивными» по отношению к исходящей от Москвы угрозе. Главнокомандующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фрейдинг заявлял, что та «должна подготовиться к нападению России» к 2029 году или даже раньше. «Мы должны быть готовы к бою», — сказал он.

Россия не раз заявляла, что не собирается атаковать НАТО, однако будет обороняться в случае нападения. Москва даст разрушительный ответ на случай атаки со стороны какой-либо из стран НАТО, сказала 18 июня представитель МИД России Мария Захарова. Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО.

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