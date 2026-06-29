В Турции допустили, что НАТО примет решение по России в Анкаре

«Европа уже сейчас просчитывает варианты большой войны с Россией. В этом же ключе и российская сторона говорит о том, что упомянутая война может разразиться в 2030 году. А раз дело обстоит так, возможно ли, чтобы США и НАТО остались в стороне? В этом контексте оценки и комментарии, которые будут обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре 7—8 июля , имеют огромное значение… Весьма вероятно, что будут сделаны очень резонансные выводы», — говорится в публикации.