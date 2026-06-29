Верховный суд США отказал Трампу в рассмотрении апелляции по иску о домогательствах

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Верховный суд США отказал американскому президенту Дональду Трампу в рассмотрении апелляции по иску о сексуальных домогательствах, поданному к нему журналисткой Элизабет Джин Кэрролл. Таким образом, высшая судебная инстанция страны оставила в силе решение жюри присяжных по этому иску, в соответствии с которым американский лидер был признан виновным.
Речь идет об иске, рассмотрение которого Трамп проиграл в мае 2023 года. Суд тогда обязал Трампа выплатить Кэрролл $5 млн. Затем в январе 2024 года присяжные в рамках другого процесса вынесли вердикт о том, что Трамп должен выплатить ей $83,3 млн за диффамацию. Это решение юристы американского президента оспаривают в федеральном апелляционном суде. Верховный суд США не пояснил, по каким причинам отказался изучать апелляцию, поданную в связи с решением по первому иску. Адвокат Кэрролл Роберта Каплан заявила, что решение высшей судебной инстанции Соединенных Штатов «раз и навсегда» ставит точку в этом деле.
Как сообщила в мае телекомпания CNN со ссылкой на источники, Министерство юстиции США начало расследование в отношении Кэрролл. В центре разбирательства находится возможная дача Кэрролл ложных показаний в ходе рассмотрения ее исков против Трампа. Расследование Минюста США основывается на показаниях Кэрролл от 2022 года, когда она заявила, что не получала извне финансовую поддержку для подачи иска. Однако впоследствии выяснилось, что миллиардер Рид Хоффман оплатил часть ее судебных расходов.
Кэрролл вела колонку в журнале Elle в 1993—2019 годах. Она утверждала в мемуарах, выдержки из которых были опубликованы в 2019 году, что Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Это якобы произошло примерно в 1996 году. Жюри присяжных решило, что изнасилования не было. Однако Трамп был признан виновным в сексуальных домогательствах по отношению к Кэрролл.
По версии адвокатов президента, Кэрролл «ждала более 20 лет, чтобы ложно обвинить Дональда Трампа, против которого выступает политически». Сам президент США написал в Truth Social, что «никогда не встречал» Кэрролл, если не считать одного эпизодического контакта в компании с ее тогдашним мужем. Трамп охарактеризовал иск Кэрролл против него как использование судебной системы США в качестве политического оружия.