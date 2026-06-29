Верховный суд США отказал Трампу в рассмотрении апелляции по иску о домогательствах

Речь идет об иске, рассмотрение которого Трамп проиграл в мае 2023 года. Суд тогда обязал Трампа выплатить Кэрролл $5 млн. Затем в январе 2024 года присяжные в рамках другого процесса вынесли вердикт о том, что Трамп должен выплатить ей $83,3 млн за диффамацию. Это решение юристы американского президента оспаривают в федеральном апелляционном суде. Верховный суд США не пояснил, по каким причинам отказался изучать апелляцию, поданную в связи с решением по первому иску. Адвокат Кэрролл Роберта Каплан заявила, что решение высшей судебной инстанции Соединенных Штатов «раз и навсегда» ставит точку в этом деле.