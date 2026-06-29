Британия оштрафовала компанию на £0,5 млн за обход санкций против России

Нефтесервисная компания Petrofac Facilities Management Ltd. (PFML) выплатила в британский бюджет штраф в размере £569 тыс. за нарушение антироссийских санкций при сворачивании деятельности в России. Об этом сообщило британское управление по осуществлению финансовых санкций OFSI.
«Нарушения были допущены PFML в 2022 и 2023 годах в период сворачивания деятельности компании в России. Компания поставляла подсанкционные промышленные товары лицам, связанным с Россией, и оказывала техническую помощь в отношении этих товаров», — говорится на сайте британского правительства.
Компания самостоятельно сообщила о нарушениях в Налогово-таможенную службу Великобритании и сотрудничала с расследованием, сообщило правительство.
Как отмечает правительство Британии, PFML стала первой компанией, название которой как нарушителя санкционного режима раскрыла Налогово-таможенная служба Британии.
«Несоблюдение санкций против России является серьезным правонарушением. Совместно с нашими международными партнерами правительство Великобритании ввело самый жесткий пакет санкций, когда-либо наложенный на крупную экономику. Публичное раскрытие имен нарушителей приводит нас в соответствие с другими правоприменительными органами и посылает четкий сигнал о последствиях нарушения санкционных правил», — сказала заместитель директора службы расследования мошенничества Налоговой службы Эдвиж Хилл.
Москва считает вводимые санкции нелегитимными и неэффективными.
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