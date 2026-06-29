Британия оштрафовала компанию на £0,5 млн за обход санкций против России

«Нарушения были допущены PFML в 2022 и 2023 годах в период сворачивания деятельности компании в России. Компания поставляла подсанкционные промышленные товары лицам, связанным с Россией, и оказывала техническую помощь в отношении этих товаров», — говорится на сайте британского правительства.