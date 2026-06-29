Мишустин поддержал идею отказа от неэффективных форумов в целях экономии

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов в целях экономии бюджета.
В ходе встречи с Мишустиным и представителями Совета палаты Матвиенко предложила дать провести анализ системы существующих российских форумов, проводимых на федеральные средства, а также их отдачу и эффективность.
«По форумам — обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», — сказал Мишустин на встрече (цитата по ТАСС).
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