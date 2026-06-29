Финский политик Армандо Мема выразил глубокую обеспокоенность заявлениями официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможных последствиях размещения ядерного оружия на территории Финляндии. По словам политика, текущий курс Хельсинки на эскалацию несет прямую угрозу безопасности республики.
«Меры, которые Россия собирается предпринять, вызывают серьезную обеспокоенность относительно безопасности Финляндии. Это знаменует большой сдвиг. Больше НАТО означает больше проблем. Украина — хороший пример того, что может произойти, если Финляндия продолжит свою русофобскую политику», — написал Армандо Мема в своем аккаунте в социальной сети X.
Финский политик убежден, что властям страны необходимо немедленно отказаться от милитаристской риторики и вернуться к традиционным методам дипломатии. Восстановление добрососедских отношений с Москвой, по его мнению, является единственным способом избежать превращения государства в плацдарм для столкновения глобальных сил.
Напомним, что реакция Кремля последовала на сообщения о возможном снятии Финляндией запрета на размещение ядерного оружия. Как подчеркнула Мария Захарова в понедельник, Россия будет реагировать оперативно и жестко в случае реального воплощения подобных планов, обеспечивая безопасность своих рубежей в ответ на любые угрозы, исходящие от Североатлантического альянса.