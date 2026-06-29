«Украина — хороший пример»: в Финляндии запаниковали после предупреждения Захаровой

Напомним, что реакция Кремля последовала на сообщения о возможном снятии Финляндией запрета на размещение ядерного оружия. Как подчеркнула Мария Захарова в понедельник, Россия будет реагировать оперативно и жестко в случае реального воплощения подобных планов, обеспечивая безопасность своих рубежей в ответ на любые угрозы, исходящие от Североатлантического альянса.