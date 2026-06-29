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В Запорожье были слышны взрывы, утверждает «Общественное»

Украинское издание «Общественное» заявило о взрывах в городе Запорожье, остающемся под контролем украинских властей.

Украинское издание «Общественное» заявило о взрывах в городе Запорожье, остающемся под контролем украинских властей.

В городе объявили воздушную тревогу, следует из данных украинского министерства цифровой трансформации.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит. 4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, «нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО».

30 августа 2025 года руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сказал, что российские войска освободили 76 процентов Херсонской области.

Утром Минобороны России заявило, что в Запорожской области российскими войсками был уничтожен опорный пункт ВСУ, располагавшийся в лесополосе.

Читайте материал «ВС РФ поразили места хранения украинских беспилотных аппаратов дальнего действия».

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