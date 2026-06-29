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Матвиенко призвала кабмин беречь каждую копейку

Матвиенко призвала пересмотреть расходы на форумы, проводящиеся за счет государства.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала кабмин «беречь каждую копейку» и пересмотреть расходы на форумы, которые проводятся за государственный счет. Об этом она заявила на встрече с правительством РФ.

Спикер Совфеда попросила премьер-министра Михаила Мишустина дать поручение проанализировать действующую систему таких мероприятий. По ее словам, в нынешних условиях государственные средства нужно расходовать максимально эффективно.

«Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно, и экономить каждую копейку», — сказала Матвиенко.

Позднее Мишустин заявил, что предложение заслуживает рассмотрения. По его словам, крупные мероприятия нужно оценить и отказаться от их проведения, если они не дают отдачи.

Немногим ранее в Кремле заявили, что дефицит федерального бюджета есть, но ситуация остается под контролем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сложности сглаживаются за счет макроэкономической стабильности. По его словам, снижение нефтегазовых доходов частично компенсируется ростом ненефтегазовых поступлений.

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