Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала кабмин «беречь каждую копейку» и пересмотреть расходы на форумы, которые проводятся за государственный счет. Об этом она заявила на встрече с правительством РФ.
Спикер Совфеда попросила премьер-министра Михаила Мишустина дать поручение проанализировать действующую систему таких мероприятий. По ее словам, в нынешних условиях государственные средства нужно расходовать максимально эффективно.
«Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно, и экономить каждую копейку», — сказала Матвиенко.
Позднее Мишустин заявил, что предложение заслуживает рассмотрения. По его словам, крупные мероприятия нужно оценить и отказаться от их проведения, если они не дают отдачи.
Немногим ранее в Кремле заявили, что дефицит федерального бюджета есть, но ситуация остается под контролем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сложности сглаживаются за счет макроэкономической стабильности. По его словам, снижение нефтегазовых доходов частично компенсируется ростом ненефтегазовых поступлений.