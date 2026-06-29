ВС США признал право президента увольнять глав независимых федеральных ведомств

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Верховный суд США подтвердил право американского президента увольнять по своему усмотрению и не обязательно при наличии на то оснований руководителей независимых федеральных ведомств страны. Этот вердикт, значительно укрепляющий полномочия главы американской администрации, высшая судебная инстанция Соединенных Штатов вынесла шестью голосами против трех.
По оценке газеты The Washington Post, нынешнее решение стало «крупной победой» американского лидера Дональда Трампа в плане его усилий, направленных на «расширение контроля над федеральной бюрократией и концентрацию власти в Белом доме». Судьи отменили почти вековой прецедент, требовавший от президента отправлять в отставку глав примерно двух десятков независимых федеральных ведомств, руководство которых формируется обеими системообразующими партиями США, только при наличии веских на то оснований.
Этот прецедент фактически позволял Конгрессу защищать от увольнения таких чиновников федерального правительства. Однако, подобного рода «защита от увольнения противоречит принципу разделения властей, закрепленному в Конституции» США, постановила высшая судебная инстанция страны.
Трамп назвал этот вердикт «большой победой». Он также написал в Truth Social, что американские президенты с «1930-х годов» добивались признания за ними таких полномочий. Речь идет об «историческом и беспрецедентном постановлении» Верховного суда США, считает глава государства. Решение было вынесено по поводу увольнения Трампом весной 2025 года одного из членов Федеральной комиссии США по торговле.
Тем не менее, одновременно судьи вынесли по другому делу постановление, которое блокировало попытку Трампа отправить в отставку члена совета управляющих Федеральной резервной системы США Лизу Кук. Впрочем, президент США выразил в Truth Social мнение, что этот вердикт вынесен «исключительно на процедурных основаниях». Трамп пообещал, что немедленно предпримет «надлежащие действия», чтобы учесть замечания Верховного суда США и все же добиться увольнения Кук.