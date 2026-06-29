ВС США признал право президента увольнять глав независимых федеральных ведомств

По оценке газеты The Washington Post, нынешнее решение стало «крупной победой» американского лидера Дональда Трампа в плане его усилий, направленных на «расширение контроля над федеральной бюрократией и концентрацию власти в Белом доме». Судьи отменили почти вековой прецедент, требовавший от президента отправлять в отставку глав примерно двух десятков независимых федеральных ведомств, руководство которых формируется обеими системообразующими партиями США, только при наличии веских на то оснований.