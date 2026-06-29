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Пашинян отказался комментировать решение Израиля признать геноцид армян

28 июня Израиль одобрил резолюцию об официальном признании геноцидом событий начала XX века в Османской империи.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что не видит необходимости реагировать на одобрение кабмином Израиля резолюции о признании геноцида армян в Османской империи.

«Мы не видим необходимости реагировать», — сказал политик.

Как объяснил премьер, власти страны считают, что невовлечение в тему использования геноцида армян в качестве оружия отвечает интересам Армении.

Как писал сайт KP.RU, 28 июня израильское правительство единогласно одобрило резолюцию об официальном признании геноцидом событий начала XX века в Османской империи, приведших к массовой гибели армянского населения. По словам главы МИД Гидеона Саара, исторические факты геноцида, унесшего жизни 1,5 млн человек и приведшего к уничтожению древнего культурного наследия, не вызывают реальных споров.

29 июня МИД Азербайджана призвал правительство Израиля пересмотреть решение о признании геноцида армян 1915 года в Османской империи.

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