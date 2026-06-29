Пашинян отказался комментировать решение Израиля признать геноцид армян

Как писал сайт KP.RU, 28 июня израильское правительство единогласно одобрило резолюцию об официальном признании геноцидом событий начала XX века в Османской империи, приведших к массовой гибели армянского населения. По словам главы МИД Гидеона Саара, исторические факты геноцида, унесшего жизни 1,5 млн человек и приведшего к уничтожению древнего культурного наследия, не вызывают реальных споров.