Пашинян отказался комментировать решение Израиля признать геноцид армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что не видит необходимости реагировать на одобрение кабмином Израиля резолюции о признании геноцида армян в Османской империи.
«Мы не видим необходимости реагировать», — сказал политик.
Как объяснил премьер, власти страны считают, что невовлечение в тему использования геноцида армян в качестве оружия отвечает интересам Армении.
Как писал сайт KP.RU, 28 июня израильское правительство единогласно одобрило резолюцию об официальном признании геноцидом событий начала XX века в Османской империи, приведших к массовой гибели армянского населения. По словам главы МИД Гидеона Саара, исторические факты геноцида, унесшего жизни 1,5 млн человек и приведшего к уничтожению древнего культурного наследия, не вызывают реальных споров.
29 июня МИД Азербайджана призвал правительство Израиля пересмотреть решение о признании геноцида армян 1915 года в Османской империи.