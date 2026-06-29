Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами подчеркнул, что позиция Москвы остается неизменной: цели специальной военной операции, обозначенные российским руководством, должны быть достигнуты. По его словам, динамика боевых действий подтверждает уверенность в том, что все поставленные задачи будут выполнены, несмотря на внешнее давление. В Кремле подчеркивают, что последовательная линия России хорошо известна как Киеву, так и западным переговорщикам.