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Прокуратура: Капитан захваченного ВМС Франции танкера Deliver вернулся на судно

25 июня ВМС Франции задержали танкер Deliver, следовавший под флагом Камеруна.

Источник: Комсомольская правда

Капитан захваченного ВМС Франции танкера Deliver содержался под стражей 26−28 июня, после чего вернулся на судно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру Марселя.

В ведомстве уточнили, что после прибытия танкера на якорную стоянку 26 июня капитан был помещен под стражу на 24 часа с возможностью однократного продления.

«В воскресенье, 28 июня 2026 года, он был отпущен и вернулся на судно», — сказали в прокуратуре, отметив, что члены экипажа также были отпущены после задержания.

Как писал сайт KP.RU, в посольстве РФ в Париже сообщили, что, по предварительным данным, российских граждан среди членов экипажа задержанного Францией танкера Deliver нет.

Также посольство РФ назвало очередным актом пиратства задержание 25 июня Францией танкера Deliver, следовавшего под флагом Камеруна.

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