«Третья иранская»: Израиль назвал условия возобновления конфликта

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что текущее перемирие с Ираном крайне хрупкое и может быть нарушено в любой момент. По словам главы оборонного ведомства, возобновление полномасштабных боевых действий зависит от позиции администрации Дональда Трампа, а также от действий самого Тегерана.