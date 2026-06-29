«Третья иранская»: Израиль назвал условия возобновления конфликта

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что текущее перемирие с Ираном крайне хрупкое и может быть нарушено в любой момент. По словам главы оборонного ведомства, возобновление полномасштабных боевых действий зависит от позиции администрации Дональда Трампа, а также от действий самого Тегерана.
«Боевые действия с Ираном возобновятся либо потому, что Трамп решит, что переговоры исчерпаны, либо потому, что Иран обстреляет Израиль», — заявил Исраэль Кац на брифинге для военных журналистов, чьи слова приводит 12-й канал израильского ТВ.
Израильский министр подчеркнул серьезность ситуации, отметив, что любая агрессия со стороны исламской республики повлечет за собой мгновенный и жесткий ответ. «Если Иран нападет, то начнется Третья иранская война», — резюмировал Кац.
Напомним, что напряженное противостояние, которое длилось с конца февраля, официально приостановилось в ночь на 18 июня. Стороны дистанционно подписали меморандум о прекращении огня, однако, судя по заявлениям израильского руководства, доверие к достигнутым договоренностям остается на минимальном уровне. Тель-Авив продолжает рассматривать сценарий возобновления конфликта как высоковероятный.