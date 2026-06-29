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Девять граждан Украины депортируют из Польши за организацию протестов

Задержанных в Польше украинцев обвиняют в вербовке участников митингов.

Источник: Комсомольская правда

Девять граждан Украины и двух граждан Белоруссии депортируют из Польши за организацию протестов. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк на платформе X.

По его словам, задержание провели сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с Пограничной стражей. Теперь иностранцев собираются немедленно выдворить из страны.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с Пограничной стражей задержали девять граждан Украины и двух граждан Белоруссии с целью их немедленной депортации из Польши», — написал министр.

Семоняк утверждает, что с осени 2025 года задержанные вербовали и оплачивали участников акций среди украинских беженцев в Польше. Другие подробности он не привел.

Напомним, в 2025 году Польша депортировала 15 граждан Украины за преступления и нарушения общественного порядка. Их выдворили после решения властей о высылке иностранцев, представляющих угрозу безопасности. Поводом стали в том числе инциденты с участием украинских беженцев.

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