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Кейт Миддлтон покорила три высочайшие вершины Британии

Принцесса Уэльская Кэтрин совершила в минувшие выходные восхождение на три высочайшие точки Англии, Шотландии и Уэльса в рамках так называемого Вызова трех вершин (National Three Peaks Challenge), сообщает BBC. Мероприятие было благотворительным: принцесса собирала деньги в пользу онкологической клиники The Royal Marsden, где два года назад сама прошла лечение от рака.

Принцесса Уэльская Кэтрин совершила в минувшие выходные восхождение на три высочайшие точки Англии, Шотландии и Уэльса в рамках так называемого Вызова трех вершин (National Three Peaks Challenge), сообщает BBC. Мероприятие было благотворительным: принцесса собирала деньги в пользу онкологической клиники The Royal Marsden, где два года назад сама прошла лечение от рака.

Участники «Вызова трех вершин» за 24 часа должны подняться пешком на высочайшие точки Англии (Скафелл-Пайк, 978 м), Шотландии (Бен-Невис, 1345 м) и Уэльса (Сноудон, 1085 м). Общий перепад высот составляет более 3 тыс. м. В конце дистанции принцессу встретили ее дети, супруг — принц Уильям, а также родители Кейт.

«Многие спрашивают, зачем я это делаю. Отчасти это личное. Я бесконечно благодарна, что нахожусь здесь и достаточно сильна, чтобы подняться на эти горы. Но еще важнее — отдать должное той невероятной работе, которая ведется по всей стране», — отметила Кейт Миддлтон в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

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