Кейт Миддлтон покорила три высочайшие вершины Британии

«Многие спрашивают, зачем я это делаю. Отчасти это личное. Я бесконечно благодарна, что нахожусь здесь и достаточно сильна, чтобы подняться на эти горы. Но еще важнее — отдать должное той невероятной работе, которая ведется по всей стране», — отметила Кейт Миддлтон в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.