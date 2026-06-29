Иран и ОАЭ частично восстановили прямое авиасообщение

Это привело к тому, что Абу-Даби занял самую жесткую позицию по отношению к Тегерану среди всех союзников США. Однако, по словам источников Bloomberg, страна решила последовать примеру Катара и Саудовской Аравии и встать на путь дипломатии. 13 июня Reuters сообщил, что ОАЭ согласились разморозить иранские активы, но МИД страны в тот же день отвергло эту информацию.