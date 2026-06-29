«На фронт»: поляки требуют вышвырнуть украинцев после кровавого побоища

Многие поляки открыто заявляют, что присутствие молодых украинцев в барах и на улицах в то время, как их страна ведет боевые действия, выглядит как насмешка над гостеприимством. «Агрессию и храбрость пусть проявляют на фронте. Там нужно проявлять свой характер, а не в соседних государствах, граждане которых протягивают руку помощи», — отмечает Rada.