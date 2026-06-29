Вучич объяснил слова о последних днях на посту президента Сербии

Выступая на митинге перед зданием Ассамблеи в Белграде 27 июня, Вучич заявил, что его президентский срок подходит к концу. «Вероятно, это последний раз, когда я обращаюсь к вам как президент республики. Мне говорили, что я никогда не покину пост президента, это мои последние дни и недели на посту президента республики», — сказал он.