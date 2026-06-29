Вучич заявил, что планирует уйти в отставку осенью

Президент Сербии Александар Вучич сказал, что до осени может объявить о своей отставке.
Выборы президента в стране, по словам политика, могут состояться в ближайшие 3−4 месяца.
Вучич сказал, что «все будет прозрачно» вне зависимости от того, будет ли он участвовать в парламентских выборах.
27 июня Вучич говорил, что планирует учти в отставку «через несколько недель».
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