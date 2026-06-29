Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич заявил, что планирует уйти в отставку осенью

Президент Сербии Александар Вучич сказал, что до осени может объявить о своей отставке.

Президент Сербии Александар Вучич сказал, что до осени может объявить о своей отставке.

Выборы президента в стране, по словам политика, могут состояться в ближайшие 3−4 месяца.

Вучич сказал, что «все будет прозрачно» вне зависимости от того, будет ли он участвовать в парламентских выборах.

27 июня Вучич говорил, что планирует учти в отставку «через несколько недель».

Читайте материал «В Сербии восстановят обязательную службу в армии с 2027 года».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше