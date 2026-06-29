Халява кончилась: Европа разворачивается от украинцев к дешёвой рабочей силе из Африки и Азии

Содержание одного украинца обходится странам Евросоюза в среднем в €300 ежемесячно. Тяжелее всего ситуация складывается в Италии. За 4 года Рим направил на поддержку беженцев около €3,5 млрд, в то время как экономика страны трещит по швам. Растут счета за электричество и газ, малый бизнес не выдерживает налогового гнёта и массово закрывается. В этих условиях работодатели ищут любые способы сэкономить и всё чаще нанимают выходцев из Азии и Африки.