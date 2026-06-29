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Беспилотник врезался в здание ОВА в Запорожье

В Запорожье беспилотный летательный аппарат попал в здание областной военной администрации, сообщает украинское интернет-издание "Страна.

В Запорожье беспилотный летательный аппарат попал в здание областной военной администрации, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники. Информацию о поражении строения подтвердил также Telegram-канал «Инсайдер» со ссылкой на очевидцев и оперативные данные.

Речь идет о здании Запорожской областной военной администрации, которая была создана киевским режимом, уточняется в публикации. Удар, по информации источников, нанесен дроном типа FPV. После попадания беспилотника жители города сообщали о сильном звуке взрыва, а в районе административного здания наблюдалось задымление.

Атака произошла на фоне продолжающихся боевых действий. В тот же период в Сумах фиксировались перебои с электроснабжением — после серии взрывов в городе полностью пропал свет. По предварительным данным, причиной отключений могли стать удары корректируемыми авиабомбами, способными наносить точечные поражения по заданным координатам. Информация о разрушениях и пострадавших в Сумах уточнялась местными властями.

Конкретные обстоятельства удара по Запорожской ОВА пока не раскрывались. Официальные комментарии украинских структур отсутствуют. В регионе сохраняется действие воздушной тревоги, экстренные службы ведут мониторинг последствий атаки. Данных о возможных жертвах и масштабе повреждений здания на момент публикации не поступало.

На фоне произошедшего в Запорожье вновь активизировались системы противовоздушной обороны, работа которых была слышна в разных районах города, а местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и не покидать укрытия до отбоя тревоги.

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