Беспилотник врезался в здание ОВА в Запорожье

Атака произошла на фоне продолжающихся боевых действий. В тот же период в Сумах фиксировались перебои с электроснабжением — после серии взрывов в городе полностью пропал свет. По предварительным данным, причиной отключений могли стать удары корректируемыми авиабомбами, способными наносить точечные поражения по заданным координатам. Информация о разрушениях и пострадавших в Сумах уточнялась местными властями.