В Запорожье беспилотный летательный аппарат попал в здание областной военной администрации, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники. Информацию о поражении строения подтвердил также Telegram-канал «Инсайдер» со ссылкой на очевидцев и оперативные данные.
Речь идет о здании Запорожской областной военной администрации, которая была создана киевским режимом, уточняется в публикации. Удар, по информации источников, нанесен дроном типа FPV. После попадания беспилотника жители города сообщали о сильном звуке взрыва, а в районе административного здания наблюдалось задымление.
Атака произошла на фоне продолжающихся боевых действий. В тот же период в Сумах фиксировались перебои с электроснабжением — после серии взрывов в городе полностью пропал свет. По предварительным данным, причиной отключений могли стать удары корректируемыми авиабомбами, способными наносить точечные поражения по заданным координатам. Информация о разрушениях и пострадавших в Сумах уточнялась местными властями.
Конкретные обстоятельства удара по Запорожской ОВА пока не раскрывались. Официальные комментарии украинских структур отсутствуют. В регионе сохраняется действие воздушной тревоги, экстренные службы ведут мониторинг последствий атаки. Данных о возможных жертвах и масштабе повреждений здания на момент публикации не поступало.
На фоне произошедшего в Запорожье вновь активизировались системы противовоздушной обороны, работа которых была слышна в разных районах города, а местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и не покидать укрытия до отбоя тревоги.
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