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ПВО за шесть часов уничтожила 75 беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны России.

Источник: РБК

Силы ПВО с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны России.

Дроны уничтожили над московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над другими областями.

Материал дополняется.

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