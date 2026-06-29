ПВО за шесть часов уничтожила 75 беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны России.
Дроны уничтожили над московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над другими областями.
Материал дополняется.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше