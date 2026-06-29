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Стрельбу в немецком Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения

Устроившего стрельбу в немецком Штаде не считали опасным для окружающих.

Источник: Комсомольская правда

Стрельбу в немецком Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения. Об этом журналистам сообщила руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль.

По ее словам, мужчина родился в Германии и жил в районе Ганновера. Он был известен полиции, однако его не считали опасным для окружающих. Орудие преступления уже изъяли.

«О преступнике я могу сказать, что речь идет о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», — сказала Шуоль.

По предварительным данным, причиной стрельбы мог стать конфликт из-за прав опеки над трехмесячной дочерью подозреваемого. Девочка и ее мать находились в учреждении, но не пострадали.

«Все убитые являются исключительно сотрудниками учреждения по уходу за детьми или службы опеки», — уточнила представитель полиции.

Напомним, в Штаде произошла стрельба в молодежном центре. По предварительным данным, погибли пять человек. Подозреваемого удалось оперативно задержать. Однако следствие по делу продолжилось.

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