Стрельбу в немецком Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения. Об этом журналистам сообщила руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль.
По ее словам, мужчина родился в Германии и жил в районе Ганновера. Он был известен полиции, однако его не считали опасным для окружающих. Орудие преступления уже изъяли.
«О преступнике я могу сказать, что речь идет о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», — сказала Шуоль.
По предварительным данным, причиной стрельбы мог стать конфликт из-за прав опеки над трехмесячной дочерью подозреваемого. Девочка и ее мать находились в учреждении, но не пострадали.
«Все убитые являются исключительно сотрудниками учреждения по уходу за детьми или службы опеки», — уточнила представитель полиции.
Напомним, в Штаде произошла стрельба в молодежном центре. По предварительным данным, погибли пять человек. Подозреваемого удалось оперативно задержать. Однако следствие по делу продолжилось.