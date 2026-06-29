Явка на референдуме о пенсии Фицо не превысит 27%

Инициатором референдума выступила внепарламентская оппозиционная партия «Демократы», собравшая более 350 тысяч подписей. В рамках кампании партия использует символический «золотой бочонок», объезжая города и села Словакии — он, по задумке активистов, олицетворяет элитарность и оторванность власти от народа. Принятые в июле 2024 года поправки дают право на пожизненные выплаты бывшим премьерам и спикерам, занимавшим должность не менее двух сроков. На данный момент этим правом может воспользоваться только действующий премьер Фицо, что и стало причиной инициации оппозицией референдума.