Явка на референдуме о пенсии Фицо не превысит 27%

Всего четверть граждан Словакии планируют принять участие в референдуме о лишении премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат, что недостаточно для признания итогов голосования. Об этом свидетельствуют данные социологического агентства Ipsos, опубликованные словацким изданием Denník N, которое заказало исследование.
Согласно опросу, участвовать в референдуме собираются 26,5% респондентов, тогда как 73,5% не планируют идти на участки. Чтобы голосование состоялось, явка должна превысить 50%. Аналитики агентства отмечают, что реальная цифра может оказаться еще ниже из-за сезона отпусков, погодных условий и слабой информационной кампании.
Помимо вопроса о пожизненных выплатах для экс-премьеров, на референдум, назначенный на 4 июля, вынесен вопрос о восстановлении специальной прокуратуры и национального антикоррупционного агентства. Эти ведомства были упразднены правительством Фицо, что вызвало резкую критику оппозиции.
В истории независимой Словакии из девяти референдумов успешным был только один — в 2003 году о вступлении страны в Евросоюз, когда явка составила более 52%. Последнее голосование по упрощению процедуры досрочных выборов в январе 2023 года не набрало необходимого минимума, явка остановилась на отметке чуть выше 27%.
Инициатором референдума выступила внепарламентская оппозиционная партия «Демократы», собравшая более 350 тысяч подписей. В рамках кампании партия использует символический «золотой бочонок», объезжая города и села Словакии — он, по задумке активистов, олицетворяет элитарность и оторванность власти от народа. Принятые в июле 2024 года поправки дают право на пожизненные выплаты бывшим премьерам и спикерам, занимавшим должность не менее двух сроков. На данный момент этим правом может воспользоваться только действующий премьер Фицо, что и стало причиной инициации оппозицией референдума.
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