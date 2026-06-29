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Такер Карлсон выступил с тревожным прогнозом об Украине

Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X заявил, что в Европе игнорируется серьезность риска прямого вооруженного конфликта с Россией. «Война на Украине вот-вот перерастет в вооруженный конфликт в Европе, включая города, куда вы отправляете своих детей на учебу. На Западе, похоже, никто не обращает на это внимание», — написал он.

Источник: AP 2024

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, объясняя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Как сообщалось в МИД, Россия открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Президент России Владимир Путин неоднократно пояснял, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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