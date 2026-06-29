Такер Карлсон выступил с тревожным прогнозом об Украине

Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X заявил, что в Европе игнорируется серьезность риска прямого вооруженного конфликта с Россией. «Война на Украине вот-вот перерастет в вооруженный конфликт в Европе, включая города, куда вы отправляете своих детей на учебу. На Западе, похоже, никто не обращает на это внимание», — написал он.