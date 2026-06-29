В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, объясняя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Как сообщалось в МИД, Россия открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин неоднократно пояснял, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.