Собянин рассказал о девятом за день БПЛА, сбитом при попытке атаковать Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средствами ПВО был сбит беспилотный аппарат, приближавшийся к столице.
Информацию Собянин опубликовал в мессенджерах.
Московский мэр заявил, что к месту, куда упали обломки, прибыли специалисты экстренных служб.
Общее количество БПЛА, сбитых при попытке атаковать Москву 29 июня, достигло девяти.
Утром Минобороны России заявило, что в Запорожской области российскими войсками был уничтожен опорный пункт ВСУ, располагавшийся в лесополосе.
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