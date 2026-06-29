Вучич допустил проведение выборов в ближайшие четыре месяца

«Выборы состоятся скоро. Под словом “скоро” я подразумеваю три-четыре месяца, и все. Что касается того, буду ли я кандидатом в премьер-министры или нет, какое бы решение я ни принял, оно обязательно будет прозрачным», — сказал господин Вучич на пресс-конференции (цитата по Tanjug).