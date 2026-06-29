Американский журналист Такер Карлсон выступил с резким предупреждением о том, что ситуация вокруг Украины стремительно выходит из-под контроля, угрожая перерасти в полномасштабный военный конфликт на территории всей Европы. По его мнению, западные элиты демонстрируют преступную беспечность в отношении безопасности собственных граждан.
«Война на Украине вот-вот перерастет в вооруженный конфликт в Европе, включая города, куда вы отправляете своих детей на учебу. На Западе, похоже, никто не обращает на это внимание», — написал Карлсон в своем аккаунте в социальной сети X.
Тревожные заявления журналиста прозвучали на фоне продолжающегося расширения военной активности НАТО у границ России. Альянс официально называет эти действия «сдерживанием агрессии», однако в Москве подобные шаги воспринимают как прямую угрозу. Российская сторона неоднократно подчеркивала свою открытость к равноправному диалогу, требуя при этом от западных партнеров отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно разъяснял, что Москва не имеет никаких намерений нападать на страны Североатлантического альянса. По мнению российского лидера, западные политики целенаправленно запугивают собственное население мифической «российской угрозой», чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних социально-экономических проблем и провалов в управлении.