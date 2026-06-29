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Пашинян не счел санкциями ограничения на ввоз армянской продукции в Россию

Пашинян высказался об ограничениях на армянские товары в беседе с журналистами.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ограничения на ввоз армянской продукции в Россию не стоит называть санкциями. Об этом он сказал журналистам.

Пашинян прокомментировал проблемы с экспортом армянских товаров в РФ. По его словам, существующие вопросы он намерен обсудить на ближайшем заседании Евразийского межправительственного совета.

«Использовать слово “санкции” неверно. Санкций нет и быть не может», — заявил Пашинян.

Напомним, с 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в страны ЕАЭС. В ведомстве объяснили решение выявлением карантинных объектов в армянских товарах. Мера должна действовать до выработки механизма, который обеспечит безопасность и прослеживаемость поставок.

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