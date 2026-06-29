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Захарова: Киев наращивает попытки столкнуть РФ и НАТО в прямом конфликте

Захарова отметила, что Киев пытается спасти свое отчаянное положение столкновением НАТО и РФ в прямом конфликте.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент киевский режим наращивает попытки столкнуть Россию и НАТО в прямом вооруженном конфликте. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

На тему действий украинской стороны дипломат высказалась в понедельник, 29 июня. Тогда она подчеркнула, что сейчас Киев все больше старается спровоцировать прямой вооруженный конфликт России и НАТО. Так, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, Украина пытается спасти свое отчаянное положение.

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