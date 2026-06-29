Захарова: Киев наращивает попытки столкнуть РФ и НАТО в прямом конфликте

На тему действий украинской стороны дипломат высказалась в понедельник, 29 июня. Тогда она подчеркнула, что сейчас Киев все больше старается спровоцировать прямой вооруженный конфликт России и НАТО. Так, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, Украина пытается спасти свое отчаянное положение.