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Захарова: НАТО и Киев хотят создать оружие для удара по авиабазам в глубине РФ

Захарова заявила, что НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения российских авиабаз в глубине страны.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс совместно с Украиной готовятся создать оружие, предназначенное для поражения российских авиабаз. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз», — отметила Захарова.

Как сообщила дипломат, такое оружие Киева и НАТО может использоваться в том числе для атак по авиабазам в глубине России.

Захарова заявила, что сейчас киевский режим наращивает попытки столкнуть НАТО с Россией в прямом вооруженном конфликте. Это необходимо украинскому руководству для спасения своего отчаянного положения.

Ранее в Минобороны заявили, что европейские члены НАТО усугубляют конфликт на Украине, отговаривая США от урегулирования путем дипломатии.

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