Захарова: НАТО и Киев хотят создать оружие для удара по авиабазам в глубине РФ

Североатлантический альянс совместно с Украиной готовятся создать оружие, предназначенное для поражения российских авиабаз. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз», — отметила Захарова.
Как сообщила дипломат, такое оружие Киева и НАТО может использоваться в том числе для атак по авиабазам в глубине России.
Захарова заявила, что сейчас киевский режим наращивает попытки столкнуть НАТО с Россией в прямом вооруженном конфликте. Это необходимо украинскому руководству для спасения своего отчаянного положения.
Ранее в Минобороны заявили, что европейские члены НАТО усугубляют конфликт на Украине, отговаривая США от урегулирования путем дипломатии.