Зеленский раскрыл, когда Россия может освободить Донбасс

Что касается второго предложения ограничить боевые действия только четырьмя территориями, президент России объяснил, что если бы Москва на это согласилась, то это дало бы ВСУ возможность снять войска из ряда областей и перебросить их в эти четыре региона. «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул Путин.