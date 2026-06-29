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Захарова: НАТО и Украина готовятся создать оружие для поражения авиабаз РФ

Страны НАТО совместно с киевским режимом приступили к подготовке создания оружия, предназначенного для массированного поражения российских авиабаз, включая объекты, расположенные в глубине территории страны.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, соответствующая информация была размещена на официальных интернет-ресурсах структурных подразделений НАТО, в том числе представительства альянса на Украине, и касается запуска очередного тендера по разработке продвинутых систем вооружений, основанных на опыте боевых действий киевского режима против России.

«Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», — констатировала дипломат.

По словам Захаровой, планы НАТО и Киева по созданию оружейных систем для ударов вглубь РФ свидетельствуют о том, что «своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений». «Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшего эскалационного развития», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ также указала, что «Североатлантический блок постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в щедро делегированной ей, но в реальности весьма незавидной роли “испытательного полигона” для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем». Как отметила дипломат, деструктивные последствия, «проистекающие от подобных “краш-тестов” для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе “горизонтальной” эскалации украинского кризиса — явно недооценивается».

Захарова добавила, что «Киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий».

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