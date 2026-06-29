Захарова: НАТО и Украина готовятся создать оружие для поражения авиабаз РФ

По словам Захаровой, планы НАТО и Киева по созданию оружейных систем для ударов вглубь РФ свидетельствуют о том, что «своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений». «Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшего эскалационного развития», — подчеркнула она.