Захарова: НАТО и Украина готовятся создать оружие для поражения авиабаз РФ

Как сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, соответствующая информация была размещена на официальных интернет-ресурсах структурных подразделений НАТО, в том числе представительства альянса на Украине, и касается запуска очередного тендера по разработке продвинутых систем вооружений, основанных на опыте боевых действий киевского режима против России.
«Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», — констатировала дипломат.
По словам Захаровой, планы НАТО и Киева по созданию оружейных систем для ударов вглубь РФ свидетельствуют о том, что «своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений». «Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшего эскалационного развития», — подчеркнула она.
Официальный представитель МИД РФ также указала, что «Североатлантический блок постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в щедро делегированной ей, но в реальности весьма незавидной роли “испытательного полигона” для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем». Как отметила дипломат, деструктивные последствия, «проистекающие от подобных “краш-тестов” для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе “горизонтальной” эскалации украинского кризиса — явно недооценивается».
Захарова добавила, что «Киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий».