Европе пора вспомнить о собственных детях: в США выступили с тревожным заявлением по Украине

Американский журналист Такер Карлсон предупредил о растущем риске прямого вооруженного конфликта между Россией и Европой. Об этом он написал в соцсети X.
По словам Карлсона, на Западе не хотят замечать, насколько серьезной становится ситуация вокруг Украины. Хотя сам конфликт уже может выйти за нынешние рамки и затронуть европейские города.
«Конфликт на Украине вот-вот перерастет в вооруженный конфликт в Европе, включая города, куда вы отправляете своих детей на учебу. На Западе, похоже, никто не обращает на это внимание», — написал журналист.
Немногим ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не планирует нападать на западные страны. Он называл бредом заявления о том, что Москва якобы собирается воевать с НАТО. В России также не раз отмечали, что подобные утверждения используются на Западе для нагнетания страха вокруг «российской угрозы».