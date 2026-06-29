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Европе пора вспомнить о собственных детях: в США выступили с тревожным заявлением по Украине

Журналист Карлсон предупредил о растущем риске прямого конфликта РФ и Европы.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Такер Карлсон предупредил о растущем риске прямого вооруженного конфликта между Россией и Европой. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Карлсона, на Западе не хотят замечать, насколько серьезной становится ситуация вокруг Украины. Хотя сам конфликт уже может выйти за нынешние рамки и затронуть европейские города.

«Конфликт на Украине вот-вот перерастет в вооруженный конфликт в Европе, включая города, куда вы отправляете своих детей на учебу. На Западе, похоже, никто не обращает на это внимание», — написал журналист.

Немногим ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не планирует нападать на западные страны. Он называл бредом заявления о том, что Москва якобы собирается воевать с НАТО. В России также не раз отмечали, что подобные утверждения используются на Западе для нагнетания страха вокруг «российской угрозы».

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