НАТО и Киев готовят уничтожение авиабаз РФ: Захарова предупредила о последствиях

«Речь, в частности, идёт о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны. Ставится цель стратегического порядка: обеспечение “устойчивого воспрещения операций, осуществляемых врагом с аэродромов”, с тем чтобы добиться “фундаментального подрыва проводимой противником военно-воздушной кампании”, — подчеркнула Мария Захарова в своем официальном комментарии.