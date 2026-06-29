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НАТО и Киев готовят уничтожение авиабаз РФ: Захарова предупредила о последствиях

НАТО совместно с киевским режимом перешли к разработке перспективных систем вооружений, предназначенных для нанесения массированных ударов по стратегическим объектам на территории России.

НАТО совместно с киевским режимом перешли к разработке перспективных систем вооружений, предназначенных для нанесения массированных ударов по стратегическим объектам на территории России. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Альянс и Киев готовят средства поражения, способные выводить из строя российские аэродромы в глубине страны.

«Речь, в частности, идёт о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны. Ставится цель стратегического порядка: обеспечение “устойчивого воспрещения операций, осуществляемых врагом с аэродромов”, с тем чтобы добиться “фундаментального подрыва проводимой противником военно-воздушной кампании”, — подчеркнула Мария Захарова в своем официальном комментарии.

По данным МИД, в тендерах, запускаемых структурами НАТО, особое внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта и полной автономности боевых платформ. Фактически это означает, что Альянс превращает Украину в «испытательный полигон» для своих новейших технологий, полностью игнорируя риски эскалации.

Мария Захарова отметила, что действия «украинско-натовской связки» выглядят как попытка Киева спровоцировать прямой вооруженный конфликт между Россией и Альянсом, чтобы спасти свое критическое положение на фронте.

Ответ России будет жестким и адресным. Представитель МИД прямо предупредила: безрассудная агрессия дает российским военным полное право рассматривать предприятия, занятые в разработке такого оружия, как законные цели.

«Своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка даёт российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений», — резюмировала Мария Захарова.

Читайте материал: «“Уже на пороге”: Такер Карлсон предупредил о войне в Европе».

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