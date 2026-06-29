Пашинян заявил об отсутствии даты встречи с Путиным

Экономические риски от ограничений тем не менее остаются значительными: по оценкам экспертов, Армения может потерять до 2% ВВП, если не найдет альтернативные рынки для экспорта товаров, поставки которых в Россию ограничены. По итогам 2025 года поставки только рыбной продукции в РФ принесли республике более 78 млн долларов, что составляло 98,3% всей выручки от экспорта рыбы.