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Пашинян заявил об отсутствии даты встречи с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: какой-то конкретной договоренности о встрече с президентом России Владимиром Путиным в настоящий момент нет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: какой-то конкретной договоренности о встрече с президентом России Владимиром Путиным в настоящий момент нет. Он сообщил в этом журналистам после заседания правления партии «Гражданский договор», отвечая на вопрос о возможном визите в Москву.

Пашинян напомнил, что 1 июня Путин поздравил его с днем рождения по телефону, и тогда лидеры условились провести встречу в российской столице после завершения избирательной кампании для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки. При этом глава армянского правительства подчеркнул, что формулировка «в ближайшем будущем» применительно к контактам глав государств не означает, что они состоятся в течение нескольких дней или недель.

«В ближайшем будущем у нас будут контакты, но конкретная дата пока не определена, поскольку встречи руководителей государств не согласовываются за день или неделю», — сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в рамках заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза, запланированного на август, премьер пояснил, что примет участие в этом мероприятии. Однако Путин, по его словам, на заседании межправсовета присутствовать не будет, поскольку в нем участвуют главы правительств, а не президенты.

Комментируя влияние ограничений со стороны России на импорт армянской продукции, Пашинян заявил, что у страны есть проблемы, но экономика Армении сохраняет высокие темпы роста. По его словам, за январь-май показатель экономической активности вырос на 8%, а в мае — на 11,7%.

Экономические риски от ограничений тем не менее остаются значительными: по оценкам экспертов, Армения может потерять до 2% ВВП, если не найдет альтернативные рынки для экспорта товаров, поставки которых в Россию ограничены. По итогам 2025 года поставки только рыбной продукции в РФ принесли республике более 78 млн долларов, что составляло 98,3% всей выручки от экспорта рыбы.

Также мы писали: Пашинян объявил: санкций России против Армении нет.

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